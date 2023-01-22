Toprak sahipleri anlaşamadı: Bodrum kattaki kiracının evi apartman girişi yapıldı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:02

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 11:02

Cebeci Mahallesi'ndeki bir apartmanın, boş bir arsada bulunan giriş bölümü, kaçak olduğu iddiasıyla yıkıldı. Bitişik durumdaki arsa ve apartmanın, toprak sahipleri arasında yaşanan kaçak yapı anlaşmazlığı sonrasında, apartmanın giriş yapılabilecek bir kapısı kalmadı.

DURUMA 'ÇÖZÜM' BULUNDU

Apartmanın toprak sahipleri ise binanın bodrum katındaki evi, apartman girişine çevirerek duruma çözüm buldu. İçinde kiracı da bulunan daire levhalarla bölündü. Evin tavanından salonunun ortasına ahşap merdiven yapıldı.

Daireye özel olan dış kapı ise tüm apartman sakinlerinin kullandığı yeni giriş kapısı oldu.

"ONLAR ANLAŞAMAYINCA GİRİŞİ EVİMİN İÇİNE TAŞIDILAR"

Mağdur olduğunu ifade eden daire sakini, "Bildiğime göre yan yana bulunan arsaların hak sahipliği iki kardeşe ait, onlar aralarında anlaşamayınca girişi buradan evimin içinden yaptılar. Şimdi apartmandakiler evine buradan giriyor. Ev sahibi, evimizin iç çevresini kapattı, bir cezaevi koğuşundaymışız gibi oldu" dedi.

"MUTFAĞA YÖNELDİĞİMDE APARTMANDAKİLERLE KARŞILAŞIYORUM"

Daire sakini kadın, "Burası tam olarak evimin ortasında bulunan salondu, şu anda mutfağım da bu alanda bulunuyor. Yemek yapmak için mutfağıma gittiğimde, çoğu zaman apartmana giriş yapanlarla karşılaşıyor, göz göze geliyorum. Mutfağım bir tarafta kaldı, evim bir tarafta kaldı. Mağduriyetimize rağmen bizim için bile komik bir olay. Kiracı olduğumuz için bir şey de diyemiyoruz. Eve mecbur durumdayız, dilimiz dönmüyor. Düzeltileceğini söylüyorlar ama nasıl olacağını bilmiyoruz. Herhalde binayı komple yıkıp yeniden yapacaklar. Yoksa, bu apartmana nasıl bir yeni giriş kısmı yapılır bilemiyoruz" diye konuştu.

"KOMŞULARIMIZ DA İSYAN EDİYOR"

Evde 4 çocuğu ve eşiyle yaşadığını belirten kiracı, "Komşularımız da duruma isyan ediyor. Onların da bazıları ev sahibi, bazıları kiracı; fakat yapacak bir şeyleri de yok, başka bir giriş yok, bu mağduriyet en çok bizi vurdu" dedi.

Toprak sahipleri arasındaki anlaşmazlığın hala çözüm aşamasında olduğu, tarafların Sultangazi Belediyesi ile de çözüm için diyalog halinde oldukları öğrenildi.