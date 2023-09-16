Kiracıya elektrik sayacı zulmü: Karanlığa mahkum ettiler, sayacı söküp üstüne çifte kilit vurdular

Yayınlanma: 16.09.2023 - 10:43

Güncelleme: 16.09.2023 - 11:12

Milyonlarca yoksul yurttaşın kabusu haline gelen barınma krizi ve beraberinde fahiş kiralar, kiracılara yönelik insanlık dışı muamelelere de kapı aralıyor. Antalya'da yaşanan olay da bu tablonun yeni bir örneğini oluşturdu.

Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde 2 katlı bir müstakil evin alt katında 4 yıldır kirada oturan Hatice Atlı, bir süre önce kira ücretini yüzde 100 arttırdı. İddiaya göre buna rağmen evi boşaltmalarını isteyen ev sahibi geçtiğimiz çarşamba günü hem üst hem alt katın elektrik sayacını, yandaki bir depoya taşıdı. Bununla da yetinmeyen ev sahibi, kiracısının sigortasını kapatıp, depoya girilmemesi için kapıya 2 asma kilit vurdu. 40 dereceyi bulan sıcak havada 3 gündür elektriksiz kalan Atlı ve ailesi sorunlarının biran önce çözülmesi için yetkilerden yardım istedi. Polis ekipleri elektrik sayacının söküldüğüne dair tutanak tuttu.

"KİRAMIZI DÜZENLI ŞEKİLDE ÖDÜYORUZ"

Son dönemde yaşananları anlatan 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Elif Atlı, 4 senedir oturdukları evin kirasını düzenli olarak ödediklerini söyledi. Ev sahibi ile aralarında sözleşme olmadığına değinen Atlı, “Başka bir yerde kiracıydım ama ev sahibimiz, tanıdık olduğu için bizim oturmamızı istedi. Biz de geldik. Ev sahibimizin annesi vardı, yaşlı ara ara onunla da ilgileniyorduk. Düzenli şekilde kiramızı ödüyorduk. Faturaları biz yatırıyor, kiradan kalan kısmı onlara veriyorduk. Anne öldükten sonra bizim evden evden çıkmamız istenmeye başladı. Eşim pazarcı, ben serada çalışıyorum. Düzenli şekilde kiramızı ödüyoruz, daha önce elden ödediğimiz kira bedeli için İBAN numarası isteyince bizi evden çıkarmak istediğini söyledi” diye konuştu.

"SÖKTÜ, DEPOYA ALDIRDI"

Bunun ardından olayların başladığını anlatan Atlı, “Biz 'çıkmayacağız' demiyoruz, ev arıyoruz. Bu mahallede ev tutmak zorundayım, burada çalışıyorum, çocuklarımın okulu var. Her düzenim bu mahallede. Kent merkezindeki evlerin kiraları da çok yüksek. Ödeyemeyeceğim eve neden kiraya oturayım. Kendime uygun bir ev arıyorum. Ama ev sahibi eziyet ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü geldi özel bir elektrikçiyle elektrik saatini söktürdü ve depoya aldırdı. Bugünde geldi şarteli kapattı. Gerekli yerlere müracaat ettik. Polis merkezine gittik. Elektriğimiz açılmadı. Biranda ev bulup nasıl çıkacağım. Hava sıcak, bugünün şartlarında bir günde nasıl taşınırsınız” dedi.

"MAĞDUR OLDUK"

3 gündür karanlıkta kaldıklarının altını çizen Atlı, “Mecburiyetten karanlıkta yaşıyoruz. Buzdolabımda, etim, sebzelerim, kahvaltılık malzemelerim, ilaçlarımız var. Bozulmak üzere. Klimada açamıyoruz. Mağdur olduk. Elektriğimi 2 gündür açtıramıyorum. Herkesin vicdanına kalmış. Bunlar insanlığa yakışmayan davranışlar.

Öte yandan söz hakkı tanınan ev sahibi ise konuya ilişkin açıklama yapmak istemedi.