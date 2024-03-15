Kiraladıkları araçla kaza yaptılar: Yaralılar var!
Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atan kiralık otomobil ormanlık alanda bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Taşyatak yolu üzerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; kiralık olduğu öğrenilen E.K. kontrolündeki 34 DSK 844 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Ormanlık alana yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü E.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan U.Ç. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan U.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.
kaza haberleri kiralık haberleri otomobil haberleri sakarya haberleri sürücü haberleri yaralı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Sıfat belli, suç belli değil!
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Sunal ailesinden telif davası!
- Büyükşehir sıkıntısı!