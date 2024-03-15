DP'li başkanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!

Maltepe'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, içinde Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da içinde bulunduğu cip ile çarpıştı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 08:42
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İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 02.15 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Deniz Güner'in kontrolündeki 34 NMT 13 plakalı otomobil, U dönüşünün yasak olduğu tabelalar ile belirtilen yolda dönüş yaptığı sırada, Samet Eren'in kullandığı ve içinde Demokrat Parti (DP) eski İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın bulunduğu 34 EA 9696 plakalı cip ile çarpıştı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı direğine vurup takla attı. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücülere uyguladığı alkol testinde, otomobil sürücüsü Deniz Güner'in 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Güner, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken; kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.


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