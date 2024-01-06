Sahte 'zeytinyağını' piyasaya sürmeden yakalandılar: 262 bin 477 TL para cezası kesildi

Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:43

Güncelleme: 06.01.2024 - 10:43

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, kent merkezinde ikamet eden 2 şüphelinin piyasadan temin ettikleri ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı üretip, sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdükleri bilgisi alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 2 şüpheliye ait 1 araç ve 2 adreste çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda; 845 litre sahte zeytinyağı, 10 adet elektronik sigara, 50 adet elektronik sigara cihazı muhteviyatı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara 262 bin 477 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen bahse konu malzemelerin toplam 1 milyon 240 bin TL değerinde olduğu ekiplerce tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında farklı suçlardan soruşturma başlatıldı.