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Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu kadını kapı dışarı etti

Bursa’da 3 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk sahibi anne, hastalıkla uğraşırken, bir yandan da evsiz kaldı. 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi, anneyi ve çocuklarını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 14:34
Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu kadını kapı dışarı etti
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir sitede oturan 2 çocuk annesi Asiye Boyraz bir süredir kan kanseri şüphesiyle hastanede tedavi görüyor. Çalışamadığı için ve biriken borçlarından dolayı ödemekte zorluk çektiği 2 bin lira olan kirası, ev sahibi N.S. tarafından 15 bin liraya yükseltildi. 

Ev sahibi bununla da yetinmeyip bir müddet kirasını ödeyemeyen Boyraz’ı evden çıkarmak için mahkemeye verdi. Boyraz ise olanlardan habersiz kendisine ulaşması gereken tebligatın komşusuna gittiğini iddia etti. 

“ÇADIR BULSAM ORADA KALIRIM”

Kendisine ulaşmadığı tebligat dolasıyla itiraz süresi geçen anne, 15 gün sonra kendisine gelen haciz kararıyla şoka uğradı. Evden çıkmak zorunda kalan Asiye Boyraz, 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu başlarını eşyalarını toplarken, başlarını sokacak bir ev arıyor. 

Yetkililerden sesinin duymasını isteyen Boyraz, “Biz şimdi nerede kalacağız, çadır bulsam orada da kalırım. Çocuklarım ve ben mağdur kaldık” diye konuştu.

 


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