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Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturması: Eski belediye başkanı da gözaltına alındı!

Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturması: Eski belediye başkanı da gözaltına alındı!

27.05.2025 13:59:00
Güncellenme:
DHA
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Kırıkkale'de 'irtikap' soruşturması: Eski belediye başkanı da gözaltına alındı!

Kırıkkale'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla aralarında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç., C.A., İ.A., M.T., T.A., M.T. ve A.D., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' (irtikap) suçlamasıyla gözaltına alındı.

İl dışında oldukları belirlenen Ü.T. ve K.T. adlı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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