Kırıkkale’de 849 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından, bir şahsın üzerinde 849 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 13:12
Kırıkkale’de 849 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltı
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Edinilen biliye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir şahsın üzerinde arama yapıldı.

Aramada 849 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili, polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


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