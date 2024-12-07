Kırıkkale'de acı olay... Yaktığı soba ölümüne neden oldu!
Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki Ali B., yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak'taki 2 katlı müstakil evin birinci katında tek başına yaşayan Ali B.'den (84) haber alamayan yakınları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, hareketsiz yatan Ali B.'nin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali B.'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler: #karbonmonoksit #Kırıkkale #soba #Zehirlenme
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