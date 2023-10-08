Kırıkkale'de 'dünür' vahşeti: Baba-oğul tüfekle vuruldu!
Kırıkkale'de, ailevi sorun nedeniyle husumetli oldukları dünürleri tarafından tüfekle vurulan baba- oğul yaralandı. Olay sonrası kaçan 3 şüpheli yakalandı.
Yeni Mahalle Sakarya Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde A.B., O.B. ve B.B., aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan dünürleri Y.K. ve oğlu R.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu baba Y.K. ve oğlu R.K., yaralandı. 3 şüpheli de olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, A.B., O.B. ve B.B.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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