Kırıkkale'de feci kaza... Otomobil ters döndü: 1 ölü, 3 yaralı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:03

Kırıkkale-Kırşehir yolu Aşağışeyh köyü yakınında, 28 Aralık Çarşamba sabah saatlerinde Mehmet Ç. yönetimindeki 06 BM 1006 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp, sürüklendi.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan Mehmet Ç. ile eşi Aynur Ç., Özcan B. ve Asiye Barun, itfaiye ekibinin çalışması sonucu çıkarıldı.

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Yapılan kontrolde, Asiye Barun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.