Kırıkkale’de feci kaza: TIR'a ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 10:08

Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 16’ıncı kilometresinde meydana gelen kazada, A. H. M.’nin kullandığı otomobil, park halindeki L.Ö. idaresindeki 71 FA 813 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 33 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi M. K. M. ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 26 yaşındaki kadının sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka bırakıldı. TIR sürücüsü L.Ö. (61) ise ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.