Kırıkkale’de kaçak ürün ticareti yapanlara operasyon: 6 gözaltı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:11

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:12

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda, 344 paket kaçak sigara, tarihi eser niteliği taşıyan 1 adet obje, 1 tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.