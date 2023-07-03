Kırıkkale'de kırmızı ışıkta kaza; 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı; kazada 4 kişi yaralandı

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:01
Kırıkkale'de kırmızı ışıkta kaza; 4 yaralı
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Kırıkkale-Kırşehir kara yolu, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada  B.K. kontrolündeki 38 AU 015 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.D. idaresindeki 06 DIY 703 plakalı otomobile çarptı.

İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 sürücü ile araçlardaki A.K. ve H.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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