Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdılar: 3 tutuklama

Kırıkkale'de bir kuyumcuyu dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de kuyumcuyu dolandırdılar: 3 tutuklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 11:07

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giden S.K. (28) isimli kadın, 149 gramlık 15 bileziği 413 bin 260 lira karşılığında bozdurduktan sonra işyerinden ayrıldı.

Bir süre sonra bileziklerin ayarının söylenilenin altında olduğunu görüp dolandırıldığını fark eden kuyumcu O.K, polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile 2 şüphelinin, otomobille Ankara'nın Gölbaşı ilçesine gittiğini tespit etti.

İlçede bir otelde kaldıkları belirlenen S.K, R.Ö. (24) ve E.A. (26) Hırsızlık Büro Amirliği ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlıların kullandığı otomobil ve otel odasında yapılan aramada 5 telefon ve 1415 lira ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Kırıkkale #Kuyumcu #dolandırıcılık #dolandırıcı

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kayıt dışı kuyumculuğa denetim: Bakan Şimşek'ten açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kayıt dışı kuyumculuğa denetim: Bakan Şimşek'ten açıklama!
25 milyonluk vurgun yapan kuyumcu tutuklandı

25 milyonluk vurgun yapan kuyumcu tutuklandı
Pendik’te kuyumcudan saniyeler içinde 5 milyonluk altın çaldılar

Pendik’te kuyumcudan saniyeler içinde 5 milyonluk altın çaldılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler