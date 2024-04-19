Kırıkkale'de lise öğrencisi 2 gündür kayıp!
Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi G.N.A., dün sabah saatlerinde okula gitmek için evinden ayrıldı.
Gün boyu haber alamadıkları kızlarının okula gitmediğini öğrenen aile, şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen polisin, öğrenciyi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!