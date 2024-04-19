Kırıkkale'de lise öğrencisi 2 gündür kayıp!

Kırıkkale'de okula gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:19
Kırıkkale'de lise öğrencisi 2 gündür kayıp!
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Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi G.N.A., dün sabah saatlerinde okula gitmek için evinden ayrıldı.

Gün boyu haber alamadıkları kızlarının okula gitmediğini öğrenen aile, şüphelenerek durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polisin, öğrenciyi bulmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.


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