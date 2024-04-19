Zehirlenen öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme

Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:06

Güncelleme: 19.04.2024 - 12:06

Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu'nda öğleden sonra 5’inci sınıf öğrencileri okulda etkinlik yaptı. Edinilen bilgiye göre, etkinlikte tavuk pilav yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde fenalaştı.

Bazı öğrenciler kusmaya başlayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çocukların zehirlendiğini duyan aileler okula akın etti. 49 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gitti.

Doktorlar öğrencileri tedavi altına aldı. 49 öğrenciden 45’i taburcu edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Aydın Valiliği'nin ise okullara ikinci bir emre kadar etkinlik düzenlememeleri yönünde talimat verdiği öğrenildi.