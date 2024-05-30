Kırıkkale’de otomobil ile dolmuş çarpıştı: 22 yaralı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 07:50

Güncelleme: 30.05.2024 - 07:50

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale - Kırşehir karayolu Yeni Mahalle Mezarlık Kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen şehir içi yolcu taşıyan dolmuş ile otomobil çarpıştı. Kazada, 22 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.