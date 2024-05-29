Mersin'deki kazada 'bilirkişi heyeti ön raporu' hazırlandı: Otobüs şoförü 'tek ve asli kusurlu' sayıldı

Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi heyeti ön raporunda, tutuklu otobüs şoförünün "tek ve asli kusurlu" olduğu belirtildi.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:29
Mersin'deki kazada 'bilirkişi heyeti ön raporu' hazırlandı: Otobüs şoförü 'tek ve asli kusurlu' sayıldı
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Başsavcılıkça görevlendirilen alanında uzman bilirkişiler tarafından ön rapor hazırlandı.

Bilirkişi heyeti ön raporunda, "bölgede yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu" dikkate alınarak olayla ilgili "tek ve asli kusurlu" tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu bildirildi.

Raporda, bilirkişi heyetinin kazaya ilişkin incelemelerinin titizlikle sürdürüldüğü anlatıldı.

Polis ekiplerince hazırlanan trafik kaza tespit tutanağında da otobüs şoförünün "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu kaydedildi.

Öte yandan, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için Başsavcılıkça bir bilirkişi heyetinin daha görevlendirildiği öğrenildi.

"DİĞER ARABALARA ÇARPTIĞIMI BİLE ANLAYAMADIM"

Tutuklu otobüs şoförü Ali G'nin, savcılık ve emniyette alınan ifadelerine de ulaşıldı.

Diyarbakır'dan 26 Mayıs saat 10.30 sıralarında İstanbul'a doğru yola çıktıklarını anlatan Ali G, şunları kaydetti:

"Ben araçta ikinci şoför olarak yer alıyordum. Akşam saat 16.00'ya kadar aracı ilk şoför kullandı. Daha sonra o dinlenmeye gidince yerine ben geçtim. Adana'da bazı yolcuları indirdik. Adana gişelerini geçtikten bir süre sonra ne olduğunu anlayamadan otobüs kaymaya başladı. Direksiyonu toparlayamadım, otobüsün hakimiyetini kaybettim. Araç yan yattı. Bu şekilde kayarak karşı tarafa geçtim. Diğer arabalara çarptığımı bile anlayamadım."

Ali G, kazanın ardından araçtan indiğini belirterek, "Kazadan sonra hemen araçtan indim. O sırada dışarı baktığımda çarptığım diğer araçları gördüm. Daha sonra otobüsteki yaralıları görmeye başladım. Bazılarını araçtan dışarı çıkardım. Ardından yardım bulmaya çalıştım. Çevredekilere seslenerek 112'yi aramalarını istedim. Olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. Ben, bu işi ekmek parası için yapıyordum." ifadelerini kullandım.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.


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