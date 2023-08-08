Arçelik fabrikasında patlama: Tatil edildi

Bolu’da Arçelik Fabrikası’nın bahçesinde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle fabrika 1 gün tatil edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:41
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Soku Mahallesi’nde faaliyet gösteren Arçelik Pişirici Cihazlar İşletmesi’nin bahçesinde bulunan trafoda akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

FABRİKADA KORKUTAN YANGIN

Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede panik yaşandı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Yaşanan patlama sonrasında Yukarı Soku Mahallesi’nin ve fabrikanın elektrikleri kesilirken, fabrika salı günü için tatil ilan edildi.


bolu trafo patlama arçelik fabrika

İlgili Haberler

Çerkezköy'de kimya fabrikasında yangın... Kontrol altına alındı

Çerkezköy'de kimya fabrikasında yangın... Kontrol altına alındı
Son dakika... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Son dakika... Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!
Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

En Çok Okunan Haberler