Kırıkkale'de su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tahıl yüklü TIR, yol kenarındaki su kanalına devrildi, sürücü Sonel Kahveci (57) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 72 kilometresinde meydana geldi. Sonel Kahveci kontrolündeki 42 AFA 416 plakalı tahıl yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.
KURTARILAMADI
Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kahveci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Ünnü AKP'den istifa etti
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı