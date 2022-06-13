Kırıkkale'de su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tahıl yüklü TIR, yol kenarındaki su kanalına devrildi, sürücü Sonel Kahveci (57) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 18:02
Kırıkkale'de su kanalına devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırıkkale-Yozgat kara yolunun 72 kilometresinde meydana geldi. Sonel Kahveci kontrolündeki 42 AFA 416 plakalı tahıl yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi.

KURTARILAMADI

Yoldan geçenlerin ihbarıyla bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Kahveci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale TIR sürücü Trafik trafik kazası
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