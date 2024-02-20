Kırıkkale’de 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:47

Güncelleme: 20.02.2024 - 16:47

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 85 adet uyuşturucu hap ve 59 gram skunk ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.