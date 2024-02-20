Kırıkkale’de 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var!
Polis ekipleri tarafından kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 85 adet uyuşturucu hap ve 59 gram skunk ele geçirildi.
Göz Atın
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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