Kırıkkale’de 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var!

Polis ekipleri tarafından kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 16:47
Kırıkkale’de 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var!
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 85 adet uyuşturucu hap ve 59 gram skunk ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.


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