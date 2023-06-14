Kırıkkale'de yağışlar devam ediyor: Dereler taştı arazileri su bastı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ikindi vakti görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı yollarda hasar oluştu.
Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, ekili arazileri ve bahçeleri su bastı.
Kaman-Ankara karayolu Karakeçili Kalankadı mevkisinde çamurla kaplanan yol karayolları ekiplerince temizlendi.
Karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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