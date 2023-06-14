Kırıkkale'de yağışlar devam ediyor: Dereler taştı arazileri su bastı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerinde su baskınları yaşandı.

AA
Yayınlanma: 14.06.2023 - 16:22
Kırıkkale'de yağışlar devam ediyor: Dereler taştı arazileri su bastı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde  ikindi vakti görülen sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bazı yollarda hasar oluştu.

Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, ekili arazileri ve bahçeleri su bastı.

Kaman-Ankara karayolu Karakeçili Kalankadı mevkisinde çamurla kaplanan yol karayolları ekiplerince temizlendi.

Karayolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.


Kırıkkale yağış şiddetli yağış sağanak arazi

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