Muğla'da okul servisinin çarptığı kadın kurtarılamadı!
Milas ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken okul taşıtının çarptığı 60 yaşındaki T.Ş. adlı kadın, hayatını kaybetti. Sürücü M.G. ise, gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi Çatak yol ayrımında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.G. (27) adlı şahıs idaresindeki 48 S 3862 plakalı okul taşıtı yolun karşısına geçmek isteyen T.Ş. (60) adlı kadına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. T.Ş.'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Okul taşıtı sürücüsü M.G. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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