Muğla'da okul servisinin çarptığı kadın kurtarılamadı!

Milas ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken okul taşıtının çarptığı 60 yaşındaki T.Ş. adlı kadın, hayatını kaybetti. Sürücü M.G. ise, gözaltına alındı.

Muğla'da okul servisinin çarptığı kadın kurtarılamadı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:27

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi Çatak yol ayrımında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.G. (27) adlı şahıs idaresindeki 48 S 3862 plakalı okul taşıtı yolun karşısına geçmek isteyen T.Ş. (60) adlı kadına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. T.Ş.'nin ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Okul taşıtı sürücüsü M.G. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #gözaltı #kaza #muğla #okul servisi

İlgili Haberler

Kırşehir'de zincirleme kaza: Faciada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kırşehir'de zincirleme kaza: Faciada ölü sayısı 4'e yükseldi
Gizli buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı!

Gizli buzlanma kazayı beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı!
Tekirdağ'da feci kaza... Otomobil ters döndü: Sürücü ve yolcu yaralandı!

Tekirdağ'da feci kaza... Otomobil ters döndü: Sürücü ve yolcu yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler