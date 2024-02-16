Kırılan tavandan aşağı kedi böyle düştü
Bursa’da çöken gözlükçü tavanından aşağı kedi düştü. Düşen kedinin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gözlükçüde meydana geldi. Soğuk havada üşüyen ve havalandırmadan içeri giren kedi, işletmenin tavanına bastı. Alçıpan tavanın çökmesiyle kedi, kendini dükkanın içinde buldu. Bir süre şok yaşayan kedi, sıcak yeri bulunca uyumaya başladı. Sabah dükkanın açmaya gelen Mümin A., dükkanına baktığında dağınık olduğunu gördü. Kapıyı açtığında kedinin hızlıca dışarı çıktığını gören Mümin A., güvenlik kamerasına bakarak durumu anladı. Kedinin tavandan düştüğü anlar ve sonrasında korku dolu anları anbean güvenlik kamerası ile kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı!
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek