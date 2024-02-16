Kırılan tavandan aşağı kedi böyle düştü

Bursa’da çöken gözlükçü tavanından aşağı kedi düştü. Düşen kedinin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:48
Kırılan tavandan aşağı kedi böyle düştü
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Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gözlükçüde meydana geldi. Soğuk havada üşüyen ve havalandırmadan içeri giren kedi, işletmenin tavanına bastı. Alçıpan tavanın çökmesiyle kedi, kendini dükkanın içinde buldu. Bir süre şok yaşayan kedi, sıcak yeri bulunca uyumaya başladı. Sabah dükkanın açmaya gelen Mümin A., dükkanına baktığında dağınık olduğunu gördü. Kapıyı açtığında kedinin hızlıca dışarı çıktığını gören Mümin A., güvenlik kamerasına bakarak durumu anladı. Kedinin tavandan düştüğü anlar ve sonrasında korku dolu anları anbean güvenlik kamerası ile kaydedildi.


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