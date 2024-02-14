Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü bir zincir restoranın Afyonkarahisar’daki şubesinin asma tavanının çökmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:37
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Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi girişinde, Köfteci Yusuf adıyla bilinen ve Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan restoranın asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

11 KİŞİ YARALANDI!

İçerde müşterilerin olduğu sırada yaşanan göçükte, bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı.

Göz Atın
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Olay sonrası çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yaralananları hastaneye kaldırdı.

Can pazarının yaşandığı olayda 7’si hafif 11 kişi yaralandı. Olayın ardından zincir restoranın şubesi tamamen kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerine incelemeleri sürerken tavanın nasıl çöktüğüyle ilgilide itfaiye ekipleri de detaylı bir çalışma yaptı.

Olay yerinden çekilen fotoğraflar ise, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.


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