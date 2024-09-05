Kırkar yıla kadar hapsi istenen Polat çifti hâkim karşısında: ‘Karapara aklamayı arattı’

Yasadışı bahis ve güzellik merkezleri üzerinden karapara akladıkları iddiasıyla, çeşitli suçlardan toplamda yirmişer yıldan kırkar yıla kadar hapis istemiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanığın yargılaması, dün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00
Kırkar yıla kadar hapsi istenen Polat çifti hâkim karşısında: ‘Karapara aklamayı arattı’
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Sanık Sıla Doğu, küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğini söyleyerek kız kardeşi Dilan Polat’ın küçük yaşta Engin Polat ile evlendiğini ve o günden beri Engin Polat’ın kendilerine hem anne hem de baba olduğunu ifade etti. 

Doğu, örgüt kurmak ve yönetmek iddialarına karşı ise “Ben daha Icloud şifremi bile bilmiyorum” şeklinde savunma yaptı. 

Engin Polat’ın “soğuk cüzdan” yöntemini kullandığı iddialarına ilişkin ise Sıla Doğu, haberler çıktığında Engin Polat’ın Google’da ‘karapara aklamak nedir’ diye arama yaptığını anlattı. 

Savunma yapan sanıkların tamamı haklarındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, savunması alınmayan bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmaya ara verdi. 

Duruşma, bugün de devam edecek.


Etiketler: #Dilan Polat #Engin Polat #Sıla Doğu

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