Kırkar yıla kadar hapsi istenen Polat çifti hâkim karşısında: ‘Karapara aklamayı arattı’

Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2024 - 04:00

Sanık Sıla Doğu, küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğini söyleyerek kız kardeşi Dilan Polat’ın küçük yaşta Engin Polat ile evlendiğini ve o günden beri Engin Polat’ın kendilerine hem anne hem de baba olduğunu ifade etti.

Doğu, örgüt kurmak ve yönetmek iddialarına karşı ise “Ben daha Icloud şifremi bile bilmiyorum” şeklinde savunma yaptı.

Engin Polat’ın “soğuk cüzdan” yöntemini kullandığı iddialarına ilişkin ise Sıla Doğu, haberler çıktığında Engin Polat’ın Google’da ‘karapara aklamak nedir’ diye arama yaptığını anlattı.

Savunma yapan sanıkların tamamı haklarındaki iddiaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, savunması alınmayan bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için duruşmaya ara verdi.

Duruşma, bugün de devam edecek.