Kırklareli'nde ağaca kasti zarar: 14 yaşındaki şüpheliye soruşturma

Kırklareli'nde Karakaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan kaldırımda dikili bir ağacın tahrip edilip kırıldığı tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak amacıyla bölgede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, ağaca kasti olarak zarar veren kişinin 14 yaşındaki R.C. isimli çocuk olduğu belirlendi.

Kimlik tespitinin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheli çocuk hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan adli soruşturma açıldı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları, saldırının nasıl gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, şüphelinin caddede dikili olan ağaçlardan birinin yanına geldiği, ağacı önce ileri geri salladığı ve ardından üzerine asılarak kırdığı anlar yer aldı.