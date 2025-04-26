'Zamanlaması' tesadüf mü! Sazlıdere'deki TOKİ inşaatı için 'yıkım kararı' alınmasının ardından İSKİ'ye operasyon!

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:11

Güncelleme: 26.04.2025 - 09:30

'Saray' talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan son soruşturmada, 53 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

İBB’ye yönelik operasyon kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon Müdürü Şafak Başa ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alpay ve Başa’nın evinde arama yapıldı.

Öte yandan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Ramazan Gültekin, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Daires Başkanı Ayhan Koç, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

GÖZDEM ONGUN VE CAN AKIN ÇAĞLAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, tutuklu İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar da var.

İSKİ 'YIKIM KARARI' ALMIŞTI

Söz konusu operasyon; İSKİ'nin Sazlıdere Barajı havzasında yapılan konutlar için TOKİ şantiyesine yıkım tebligatı yollaması ertesine 'rastladı.'

İSKİ, Kanal İstanbul güzergahında Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ inşaatına Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne uymadığı için yıkım tebligatı vermişti.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar. Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar" diyerek Sazlıdere Barajı çevresinde başlatılan TOKİ projesini duyurmuştu.

Kanal İstanbul güzergahındaki alanda 24 bin konutluk 28 ihale yapıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sazlıdere barajı havzasındaki bu inşaatın Su Havzaları Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu tespit eden İSKİ, şantiyeye gönderdiği tebligatla, şantiyeye 25 Mayıs’a kadar süre verdi.

Aksi halde şantiyenin İSKİ tarafından yıkılacağı, yıkım için saatlik 62 bin TL’lik yıkım masrafının da TOKİ’den tahsil edileceğini duyurdu.

Söz konusu gelişmenin ardından; İSKİ'ye yönelik gözaltı dalgası başladı.

CHP’Lİ BAŞARIR DA ‘SAZLIDERE’YE DİKKAT ÇEKTİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyona tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alınması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Başarır, paylaşımında, ''Gözü dönmüş bir avuç ihanet şebekesi İBB’ye saldırıyor. İSKİ’nin Sazlıdere Barajı havzasında, İstanbul’un içme suyu kaynağını tehdit eden Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapılıyor. Bu operasyon, rant ve talan projesi Kanal İstanbul’a engel olan İstanbul'un muhafızlarına yöneliktir. İstanbul teslim olmayacak. Türkiye teslim olmayacak" ifadelerine yer verdi.