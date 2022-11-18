Kırklareli'de 1100 litre etil alkol ele geçirildi

Kırklareli'de, sahte içki yapımında kullanılan 1100 litre etil alkol ile anason yağı ve gliserin ele geçirildi; 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
18 Kasım 2022 Cuma, 11:52
Kırklareli'de 1100 litre etil alkol ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadele kapsamında 3 şüpheliye ait 4 adres ile 1 midibüste arama yaptı.

Aramalarda; sahte içki yapımında kullanılan 1100 litre etil alkol, 50 mililitrelik 13 şişe anason yağı, 50 mililitrelik 2 şişe gliserin ile alkolleri gizlemek amacıyla bidonlara yapıştırılan çok sayıda 'kolonya' ibareli etiket ele geçirildi.

5 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili midibüs sürücüsüne, yurt içi taşımacılık yetki belgesi olmadan yük taşıdığı gerekçesiyle 3 bin 230 TL ceza uygulandı.


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