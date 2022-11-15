Son Dakika: Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son dakika haberi... Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56) ve Erol Oktay'ın (56) ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.
4 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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