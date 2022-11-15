Son Dakika: Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

15 Kasım 2022 Salı, 11:40

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56) ve Erol Oktay'ın (56) ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.

4 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.