Son Dakika: Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Son dakika haberi... Bursa'da sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

DHA
15 Kasım 2022 Salı, 11:40
Son Dakika: Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Şakir Çelik (56) ve Erol Oktay'ın (56) ardından bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Hastanede tedavi görenlerin sayısının ise 11'e yükseldiği öğrenildi.

4 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.


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