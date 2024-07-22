Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Kırklareli’nde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında şüphe üzerine 2 otomobilde yapılana aramada uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri denetim yaptığı esnada 2 otomobil durdurdu. Şüphe üzerine otomobillerde yapılan aramda 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.
Araçta buluna 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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