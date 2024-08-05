Briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir briket fabrikasında yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan operasyonunda, bir briket fabrikasında yapılan armada 1 kilo esrar, 96 gram skunk, 1 AK-47 otomatik silah ve silaha ait 2 şarjör ile 13 fişek, 1 av tüfeği ve 15 kartuş ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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