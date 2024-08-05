Briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:45

Güncelleme: 05.08.2024 - 09:45

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan operasyonunda, bir briket fabrikasında yapılan armada 1 kilo esrar, 96 gram skunk, 1 AK-47 otomatik silah ve silaha ait 2 şarjör ile 13 fişek, 1 av tüfeği ve 15 kartuş ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.