Briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Batman'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir briket fabrikasında yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 09:45
Briket fabrikasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan operasyonunda, bir briket fabrikasında yapılan armada 1 kilo esrar, 96 gram skunk, 1 AK-47 otomatik silah ve silaha ait 2 şarjör ile 13 fişek, 1 av tüfeği ve 15 kartuş ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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