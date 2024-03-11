Kırklareli'de yasak alanlara asılan seçim afişleri kaldırıldı

Kırklareli İlçe Seçim Kurulu kararıyla, alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:12
Kırklareli'de yasak alanlara asılan seçim afişleri kaldırıldı
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Kırklareli İlçe Seçim Kuruluna, çeşitli siyasi partilerin yasak alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar asmaları sebebiyle itiraz edildi. İtiraz üzerine toplanan Kırklareli İlçe Seçim Kurulu, alanlara asılan afiş, poster ve bayrakları söktürme kararı aldı. Bugün polis ekipleri eşliğinde kent merkezinde yasak alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar itfaiye ekiplerince sökülerek toplandı.


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