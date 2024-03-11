Kırklareli'de yasak alanlara asılan seçim afişleri kaldırıldı
Kırklareli İlçe Seçim Kurulu kararıyla, alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar kaldırıldı.
Kırklareli İlçe Seçim Kuruluna, çeşitli siyasi partilerin yasak alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar asmaları sebebiyle itiraz edildi. İtiraz üzerine toplanan Kırklareli İlçe Seçim Kurulu, alanlara asılan afiş, poster ve bayrakları söktürme kararı aldı. Bugün polis ekipleri eşliğinde kent merkezinde yasak alanlara asılan afiş, poster ve bayraklar itfaiye ekiplerince sökülerek toplandı.
afiş haberleri bayrak haberleri ilçe seçim kurulu haberleri Kırklareli haberleri siyasi parti haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası