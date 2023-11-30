Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:54
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kırklareli göçmen

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