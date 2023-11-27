Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u, tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
15 GÖZALTI
20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise serbest bırakıldı.Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.
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