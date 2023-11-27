Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 08:55
Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
Abone Ol google-news

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

15 GÖZALTI

20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise serbest bırakıldı.Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu. 


Van Van Emniyet Müdürlüğü

İlgili Haberler

İzmir'de 96 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 96 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Yüzlerce kişi yakalandı!

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: Yüzlerce kişi yakalandı!
Ayvalık açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 47 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler