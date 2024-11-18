Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:53

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerde bulundu.

Ekipler, denetimde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #Kırklareli

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