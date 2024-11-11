Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Ekipler, kent genelinde yaptığı çalışmalarda 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen
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