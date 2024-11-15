Kırklareli'nde kadın cinayeti: Eşini baltayla öldüren erkek tutuklandı
Kırklareli'nde eşini baltayla öldüren Recep Çetin isimli erkek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı Recep Çetin'in (64) cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.
Zanlının savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
NE OLMUŞTU?
Recep Çetin (64) dün İl Emniyet Müdürlüğüne gidip polise teslim olarak eşi Aysel Çetin'i (58) öldürdüğünü itiraf etmişti.
Zanlının Pınar Mahallesi'ndeki evine giden polisler, Aysel Çetin'in başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Etiketler: #Cinayet #Cinayet Dosyası
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