Kırklareli'nde 38 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 38 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler yaptığı araştırmada 38 Afganistan ve Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Video Haberler
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
- Soylu o polisleri 'ödüllendirecek'
- İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bu düzenin ortağısınız
- Fotokapana işte böyle yakalandı
- Çitlere çarpan otomobil devrildi
- Takip ettikleri otomobili Kadıköy'de kurşunladılar
- Devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti
- Arkadaşının başına 'piknik tüpüyle' vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler