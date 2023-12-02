Kırklareli'nde 41 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:07
Kırklareli'nde 41 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından 7 ayrı bölgede 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

 


Kırklareli göçmen düzensiz göçmen göçmenler kaçak göçmen

İlgili Haberler

Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta 52 kaçak göçmen yakalandı

Kars'ta 52 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler