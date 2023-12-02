Kırklareli'nde 41 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından 7 ayrı bölgede 41 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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