Kars'ta 52 kaçak göçmen yakalandı
Kars'ta yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 52 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler yaptığı denetimde ülkeye yasal olmayan yollarla girdiği belirlenen farklı ülkelerden 52 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
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