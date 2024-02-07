Kırklareli'nde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 17:14
Kırklareli'nde 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
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Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada 35 farklı dolandırıcılık suçundan 41 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.Y. saklandığı evde yakalandı.

Firari hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


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