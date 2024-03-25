Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:51
Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimleri esnasında 5 kaçak göçen yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Turgut Altınok’tan 'emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama

Turgut Altınok’tan 'emeklilere 5 bin TL' vaadine ilişkin açıklama
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Başak burcu yorumu
Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

Şimşek'le Erdoğan'ın 'yoksulları öldürdün' tartışması iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan açıklama
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Son dakika haberi.. Putin saldırı sonrası ilk kez konuştu: Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak

Son dakika haberi.. Putin saldırı sonrası ilk kez konuştu: Bu saldırıyı emir verenler cezalandırılacak
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’

Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’
Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…

Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…