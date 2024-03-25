Kırklareli'nde 5 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimleri esnasında 5 kaçak göçen yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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