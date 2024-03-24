Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin kaçak göçü önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Lalapaşa ilçesindeki denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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