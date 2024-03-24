Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Edirne'de durdurulan araçta Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 24.03.2024 - 15:08
Edirne'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uzgaç köyü yolunda devriye görevi yaptıkları sırada şüpheli bir aracı durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


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