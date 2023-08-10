Kırklareli’nde 53 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:01

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve rutin kontrollerde, 9 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçuna dair toplam 6 olay meydana geldi.

53 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bu süreçte 11 şüpheli yakalanırken 3 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda 4 Afganistan, 1 Bulgaristan, 4 Fas, 2 Gürcistan, 4 İran, 2 Özbekistan, 2 Pakistan, 26 Suriye, 1 Tunus, 4 Türkmenistan, 1 Uganda ve 2 Ukrayna olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.