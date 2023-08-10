Kırklareli’nde 53 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 53 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve rutin kontrollerde, 9 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçuna dair toplam 6 olay meydana geldi.
53 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Bu süreçte 11 şüpheli yakalanırken 3 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda 4 Afganistan, 1 Bulgaristan, 4 Fas, 2 Gürcistan, 4 İran, 2 Özbekistan, 2 Pakistan, 26 Suriye, 1 Tunus, 4 Türkmenistan, 1 Uganda ve 2 Ukrayna olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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