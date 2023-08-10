Kırklareli’nde 53 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 53 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:00
Kırklareli’nde 53 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve rutin kontrollerde, 9 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçuna dair toplam 6 olay meydana geldi.

53 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Bu süreçte 11 şüpheli yakalanırken 3 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda 4 Afganistan, 1 Bulgaristan, 4 Fas, 2 Gürcistan, 4 İran, 2 Özbekistan, 2 Pakistan, 26 Suriye, 1 Tunus, 4 Türkmenistan, 1 Uganda ve 2 Ukrayna olmak üzere toplam 53 kaçak göçmen yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kırklareli kaçak göçmen göçmen

İlgili Haberler

İzmir açıklarında geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı
Göçmen tekneleri battı: 2 kişi öldü, 57 kişi kurtarıldı

Göçmen tekneleri battı: 2 kişi öldü, 57 kişi kurtarıldı
Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler