Kırklareli’nde 68 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde jandarma ekiplerince 68 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.

Kırklareli’nde 68 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 13:36

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekiplerince kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada 68 kaçak göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 4 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 2 araca el konuldu.


Etiketler: #Kırklareli #kaçak göçmen #göçmen

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