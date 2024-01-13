Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Player Alanı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kuzey Irak'ta 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Kimlikleri açıklandı!
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- Erdoğan'ın konuşmasında Kurum'un zor anları
- Doktor Öz uyardı: Yüzünüzde bir 'ölüm üçgeni' var!
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- 'İkinci İmamoğlu dönemi istemiyorlarsa...'