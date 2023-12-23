Kırklareli’nde 7 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 7 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:20
Kırklareli’nde 7 kaçak göçmen yakalandı
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Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Bölgede çalışma yapan ekipler 7 kaçak göçmen yakaladı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.


Kırklareli göçmen düzensiz göçmen

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